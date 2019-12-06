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    HaberlerEge Haberleri Ci Group Buca’da istikrar sorunu
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    06.12.2019 - 00:00 |

    Ci Group Buca’da istikrar sorunu

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta son olarak evinde Karbel Karaköprü Belediyespor’la 1-1 berabere kalan Ci Group Buca bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı. Sezon başında Başkan Cihan Aktaş’ın 3. Lig’teki Tire 1922 Spor’un yarışmacı haklarını satın almasıyla kurulan ve şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Ci Group Buca’da 15 hafta sonunda 3 farklı teknik adam görev yaptı. Son olarak Ersin Aka ile anlaşan sarı lacivertliler Aka yönetiminde de çıktığı 2 maçı kazanamayıp zirvenin 11, Play Off hattının ise 4 puan gerisinde kaldı.

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