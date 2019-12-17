17.12.2019 - 00:00 |
Ci Group Buca’da moraller bozuk
TFF 3. Lig 1. Grup’ta ilk yarının son haftasında evinde Düzcespor ile golsüz berabere kalan Ci Group Buca, devre arasına moralsiz girdi.
Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran sarı lacivertliler şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda lider Anagold 24Erzincanspor’un 13 puan gerisinde kaldı. Devreyi 23 puanla 10. basamakta tamamlayan Ci Group Buca’da Başkan Cihan Aktaş’ın ara dönemde kadroda birçok operasyon yapacağı bildirildi.
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.