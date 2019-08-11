11.08.2019 - 02:42
Ci Group Buca’dan bir takviye daha
Ci Group Bucaspor, Yukatel Denizlisporlu Mustafa Teke’yi kadrosuna dahil etti. Sarı lacivertliler, 20 yaşındaki savunmacı ile 2 yılı opsiyonlu 3 senelik mukavele imzaladı. Denizlispor’un altyapısından yetişip geçen sezon U21 Takımı’nda 17 maça çıkan genç futbolcu toplam 1417 dakika sahada kaldı.
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.