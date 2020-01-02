TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ci Group Buca, devre arasında dış transferde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. İzmir temsilcisi, GMG Kırklarelispor’dan sağ kanat Burak Sürmeli, Altındağ Belediyespor’dan kaleci Kıvanç Küçükkarış, Darıca Gençlerbirliği’nden stoper Ferhat Çoban ve Etimesgut Belediyespor’dan santrfor Fuat Gölbaşı ile anlaşma sağladı. Öte yandan sarı lacivertlilerde Tayfur Emre, Cafercan ve Ceyhun’un ardından Berke Sağkan, Erkan ve Asım’la yollar ayrılırken Berke Bıyık ise 1.5 yıllığına Nevşehirspor’a kiralık gönderildi. Şampiyonluk için çıkılan yolda hedeften hiç sapmadıklarını belirten Başkan Cihan Aktaş, “Daha iyi olmak ve bir üst lige çıkmak adına devre arasında kadromuzu güçlendirmeye ve takviyeler yapmaya devam edeceğiz. Takımımıza katılan yeni futbolcularımıza hoşgeldin diyor, yollarımızı ayırdığımız isimlere de kariyerlerinde başarı diliyorum” dedi.