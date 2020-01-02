BİST114.4250EURO6,670,06USD5,950,07ALTIN290,620,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ci Group Buca’dan kadroya 4 takviye
    ABONE OL
    02.01.2020 - 07:50 |

    Ci Group Buca’dan kadroya 4 takviye

    TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ci Group Buca, devre arasında dış transferde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.

    Ci Group Buca’dan kadroya 4 takviye

    TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ci Group Buca, devre arasında dış transferde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. İzmir temsilcisi, GMG Kırklarelispor’dan sağ kanat Burak Sürmeli, Altındağ Belediyespor’dan kaleci Kıvanç Küçükkarış, Darıca Gençlerbirliği’nden stoper Ferhat Çoban ve Etimesgut Belediyespor’dan santrfor Fuat Gölbaşı ile anlaşma sağladı. Öte yandan sarı lacivertlilerde Tayfur Emre, Cafercan ve Ceyhun’un ardından Berke Sağkan, Erkan ve Asım’la yollar ayrılırken Berke Bıyık ise 1.5 yıllığına Nevşehirspor’a kiralık gönderildi. Şampiyonluk için çıkılan yolda hedeften hiç sapmadıklarını belirten Başkan Cihan Aktaş, “Daha iyi olmak ve bir üst lige çıkmak adına devre arasında kadromuzu güçlendirmeye ve takviyeler yapmaya devam edeceğiz. Takımımıza katılan yeni futbolcularımıza hoşgeldin diyor, yollarımızı ayırdığımız isimlere de kariyerlerinde başarı diliyorum” dedi.

    Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...

    Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

    Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Sıradaki Haber