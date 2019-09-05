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    HaberlerEgeÇİBEM’de ilk ders zili çaldı
    05.09.2019 - 07:50| DHA

    ÇİBEM’de ilk ders zili çaldı

    ÇİĞLİ Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (ÇİBEM), 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ders zili çaldı.

    ÇİBEM’de ilk ders zili çaldı

    ÇİĞLİ Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (ÇİBEM), 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ders zili çaldı. Eğitimler bu yıl Çiğli Belediyesi eski binasında ve Harmandalı Semt Merkezi olmak üzere iki farklı noktada toplam 65 sınıfta devam ediyor. ÇİBEM’in yeni yıldaki hedefinin, üniversite kazandırma başarı oranını artırmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “ÇİBEM’de ara sınıflarla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca bu yıl üniversite sınavını kazanamayan öğrencilerimiz de kurslarımıza devam edebiliyor” dedi. 

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