Çiçek gibi izmir için sokağa çıkın!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, pırıl pırıl bir kent için yola çıktığı, 11 ilçede eşzamanlı olarak gerçekleşecek temizlik seferberliği bugün saat 09.30’da başlıyor.

Büyükşehir ekipleri, ilçe belediyeler, sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve İzmirliler bugünden itibaren her hafta cumartesi günü ‘Çiçek Gibi Bir İzmir’ için sokağa çıkacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, temizlik seferberliğini Çiğli Cumhuriyet Mahallesi’nden başlatacak.

Her hafta başka yer

Her hafta farklı bir mahallede yürütülecek temizlik çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi’nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ile süpürme personeli görev alacak. Yol ve kaldırımlar süpürülecek, yollar yıkanacak, çöpler toplanacak. İzmirliler de bu çalışmalara gönüllü destek verecek. Mahalle isimleri hem afişlerle hem de Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Herkesi davet etti

İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı sualtı dalgıç ekipleri de Cumhuriyet Meydanı’nda deniz dibinde temizlik çalışması yapacak. Deniz süpürgeleri ve kıyıdan çöp toplama ekipleri de temiz bir Körfez için yaptıkları rutin temizliği sürdürecek. “İzmir evimiz. İzmir’in sokakları evimizin koridoru. İzmir’in parkları evimizin balkonu. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, kentimizi de temiz tutacağız” diyen Başkan Tunç Soyer, “Temizliğe herkes katılsın istiyoruz. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğu iddiasını taşıyorsanız temiz olmak zorundasınız. Yere izmarit atmamalı, çöpleri ayrıştırmalıyız. Amacımız sadece mıntıka temizliği yapmak, çöp toplamak değil; bu kültürü, farkındalığı kentimizde oluşturmak” diye konuştu.

Limontepe’de temel atıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Belediyesi’nin Limontepe Mahallesi’nde açacağı semt merkezinin temelini attı. Semt merkezlerinin şehrin fırsatlarından yararlanamayan vatandaşlara büyük destek sağladığını belirten Soyer, “Kadınlarımızın iş sahibi olmasını sağlayacak meslek kursları, çocukların eğitimini ve sosyal gelişimini destekleyecek yaz okulları açacağız” dedi. Kentsel dönüşüme Karabağlar’dan başlayacaklarını belirten Başkan Soyer, “Bu konuda içiniz rahat olsun. Bu toprakların bahşettiği zenginliklerle sizleri buluşturmak boynumuzun borcudur” diye konuştu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, semt merkezi tamamlandıktan sonra merkezi kadınlara teslim edeceklerini belirtti.