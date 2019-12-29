29.12.2019 - 00:02 |
Çiçek gibi kampanya
İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlayan temizlik seferberliği bu hafta Güzelbahçe’de yapıldı.
Programa Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de katıldı. En büyük temizliğin kirletmemek olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Kentlerimizi daha yaşanır bir hale getirmek için temiz tutmalıyız” dedi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.