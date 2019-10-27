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    HaberlerEgeÇiçek gibi kazanç
    27.10.2019 - 02:00 |

    Çiçek gibi kazanç

    Dağlardan topladıkları 20’ye yakın türde çiçeği kurutup rengarenk boyayan ve internet üzerinden satışa sunan Bayındırlı köylüler, Türkiye’nin her tarafına gönderim yapıyor

    Çiçek gibi kazanç

    Türkiye’nin çiçek ve süs bitkisi üretim merkezlerinden İzmir’in Bayındır ilçesi Turan Köyü sakinleri, dağlarda topladıkları çiçekleri kurutup boyayarak geçimlerini sağlıyor. Pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya ve pampas otlarını toplayan köylüler, buğday, yulaf, kuş otu, keten ve lavantayı da bahçelerinde yetiştiriyor. Çiçekleri kurutarak depolayan köylüler, yıl boyu devam eden siparişler için hazırlık yapıyor.

    İnternetten alınan siparişlere göre kazanlarda rengarenk boyanan çiçekler, ipe asılarak kurutuluyor. Kuru çiçek üreticilerinden Ali Can Bitek, insanların sağlığa zararları nedeniyle artık yapma çiçekler yerine doğalları tercih ettiğini belirtti, “Köyün tamamı bu işi yapıyor, Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Pazar bulamama gibi bir sorunumuz yok. Bu işi severek yapıyoruz” dedi.

    Üretici memnun

    Çiçek boyama işiyle uğraşan Akay Atılgan da, sarışlardan memnun olduklarını kaydetti. Bu işle genellikle kadınların uğraştığını söyleyen Aygül Bitek de, “Bayındır’daki çiçek festivalinde canlı çiçeğin  yanında kuru çiçeklerin de stantlarda yerini almasını sağlayacağız. Bu iş herkes için iyi bir gelir kapısı oldu” diye konuştu.

     

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