Çiftçi, emeğinin karşılığını aldı

Menderes’de salatalık yerine gül eken üretici yeniden ayağa kalktı. Pamukkale’de de ayvadaki verim ve kalite fiyatlara yansıdı, yüzler güldü.

İZMİR’in Menderes ilçesinde salatalıktan istediği geliri sağlayamayan çiftçi, gül ekimine başladı. Develi Mahallesi’nde iki yıldır serada gül yetiştiren üretici, 20’lik demetleri 5-10 lira arasında satıyor.

Ekmek parası için gülün dikenine katlandıklarını belirten ve 80-100 lira arasında ücretlere ürünü toplayan kadınlardan Hacer Salı (60) “Zor bir iş, gülleri makasla tek tek kesiyoruz, tabi dikenler sürekli elimize batıyor. Bu işin maliyeti de fazla, fidanları kendimiz yaparsak maliyet düşüyor” dedi. Gül bahçesinde eşi ile birlikte çalışan 3 çocuk annesi Emine Narin (35) de, “Önce salatalık dikiyorduk ama ondan para kazanamadık. Eşimle birlikte burada çalışıyoruz. 2 yıldır gül yapıyoruz, bir şekilde geçiniyoruz” diye konuştu. 2 çocuk annesi Ayşe Uyanık (46) ise, “Bu zorluğun ödülü gülü pazarlamak” dedi.

Kooperatifler alıyor

Tek zorluklarının ülkeye gelen ithal güller olduğunu belirten Ozan Narin (39) de, “Biz bu tarlaya haftada üç gün gübre veriyoruz. Gübre vermezsek mahsul alamıyoruz ama gübre pahalı. Gül fidanları iki ayda tomurcuk veriyor. Topladığımız gülleri demet yapıyoruz, koliye koyuyoruz, toptancılar ve kooperatifler alıyor” ifadelerini kullandı.

Fiyat, iki katı oldu

Denizli’de de 10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminde hasat dönemi başladı. Üretimin en yoğun yapıldığı Pamukkale ilçesinde, geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşanmaması ve kalitenin yüksek oluşu üreticilerin yüzünü güldürdü.

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentte üretilen ayvaların yüzde 70’inin başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklediklerini belirten Gemici, “Lezzet, irilik ve kalite bakımından üst seviyelerde olan ayvamız ilgi görüyor” dedi. Üretici Mahmut Güngör de, “Geçen yıl dekarda 1- 1.5 ton aldığımız verim bu yıl 2 ton seviyelerine çıktı. Kilosunu 1 lira 80 kuruşa sattığımız ayvalar bu yıl kalitesine göre 2 ile 2 lira 50 kuruş seviyesinde alıcı buluyor. Bu yılki ürün, çiftçinin yüzünü güldürdü” diye konuştu. l DHA