‘Çiftçi kazansın’

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ekonomik değeri yüksek; şevketibostan, sofralık fesleğen, reyhan, radika, dereotu, roka, tere, arapsaçı çeşitlerinin ardından şimdi de tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde çalışmalara başlıyor.

Proje kapsamında ilk olarak Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından kekik çeşitleri, ekinezya, datura ve çörek otu gibi bitkiler üretilecek. Yerel gen kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için başlatılan projede üretilen tohumlar da isteyen herkese dağıtılacak. Aydın’da tarım ürünlerini çeşitlendirmek istediklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Çiftçimizin katma değeri yüksek ürünlere yönelip kazancını artırmasını istiyoruz. Yaptığımız her çalışma çiftçimizin daha fazla kazanması için” dedi.

Atıl araziye bahçe

Bodrum Belediyesi de, Etrim köyünde atıl durumda bulunan arazisini tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile değerlendirmek için harekete geçti. 32 dönümlük belediye arazisine hazırlanan proje, Etrim halkına tanıtıldı. Bodrum’un tarım ekonomisinin geliştirilmesi ve üreticiye yüksek kazanç sağlayacak ürünlerin teşvik edilmesi amacıyla projeler hazırladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, “Tarımın turizme entegrasyonu ve kooperatifçilikte neler yapacağımızı planlıyoruz” dedi. Tarımsal Hizmetler Müdürü Deniz Kırmızı da, “Karaova bölgesinde tıbbi aromatik bitkiler için büyük potansiyel var” diye konuştu.