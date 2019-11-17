17.11.2019 - 01:22 |
Çiftçi, yağmur duasına çıktı
Manisa'nın Selendi ilçesinin kırsal Çıkrıkçı Mahallesi’nde, çiftçiler bir araya gelip, yağmur duası etti.
Yağmur duasına Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, siyasi partilerin başkanları ve temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ile çevre köy ve mahalle muhtarları da katıldı.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.