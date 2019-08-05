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    HaberlerEgeÇiftçiler, çözümü üzümü kurutup satmakta buldu
    05.08.2019 - 01:22

    Çiftçiler, çözümü üzümü kurutup satmakta buldu

    Çiftçiler, çözümü üzümü kurutup satmakta buldu

    MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde, dalında kalan ‘Superior seedless’ cinsi erkenci üzümler, kesilip, kurutulmak üzere serilmeye başlandı. Bu sezon Saruhanlı’daki bağlarda yaklaşık 5 bin ton ‘Süperior seedless’ üzüm yetiştirildi. Ancak iç piyasada fazla tüketimi olmayan bu üzümün büyük bölümü talep olmadığı için dalında kaldı. Üzümünü yaş olarak satamayan üretici, çareyi kurutmakta buldu. Bir dekar alanda ortama 5 ton üzüm kurutulan ilçede, 500 dekar alana üzüm serilecek.

    Sultaniye’ye alternatif

    Saruhanlı’nın ‘üzümün başkenti’ olarak bilindiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Üreticimiz, fazla talep olmayınca zarar etmemek için kurutup satmaya yöneldi. Oysa bu üzüm yeşil olarak, tazeyken tüketilmeli. Çünkü ‘Superior seedless’ üzümü Sultaniye’ye göre çok daha iri, çok daha lezzetli ve çok daha güzel” dedi. l CEMAL SEVAL DHA

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