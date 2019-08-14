Çiftçiler, damlama sulama sistemi istiyor

Salihli kirazı ve Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm başta olmak üzere pamuk ve domates üretiminde önemli bir yere sahip olan Salihli Ovası’nda çiftçiler, eski yöntem sulama sisteminin yerine modern sulama sistemi istiyor. Yetkililerden destek beklediklerini vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Tarlalarımızı kapalı sistem sulama yöntemiyle sularsak, ürün ve toprağın geleceği açısından çok önemli kazanımlar elde edebiliriz” dedi. l DHA