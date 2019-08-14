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    HaberlerEgeÇiftçiler, damlama sulama sistemi istiyor
    14.08.2019 - 00:32

    Çiftçiler, damlama sulama sistemi istiyor

    Çiftçiler, damlama sulama sistemi istiyor

    Salihli kirazı ve Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm başta olmak üzere pamuk ve domates üretiminde önemli bir yere sahip olan Salihli Ovası’nda çiftçiler, eski yöntem sulama sisteminin yerine modern sulama sistemi istiyor. Yetkililerden destek beklediklerini vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Tarlalarımızı kapalı sistem sulama yöntemiyle sularsak, ürün ve toprağın geleceği açısından çok önemli kazanımlar elde edebiliriz” dedi. l DHA

    İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
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    Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
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