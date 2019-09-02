Çiftçinin gelirini Egebeyi artıracak

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen yerli tohum üretme çalışmaları sonucunda tescil edilen verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı yeni arpa çeşidi ‘Egebeyi’, çiftçilerin kullanımına sunuldu. Egebeyi’nin ıslah çalışmalarının 13 yıl önce başladığını belirten enstitünün Arpa Şube Şefi Aydın İmamoğlu, hazır hale gelen çeşidin yaklaşık 2 yıllık tescil sürecinden sonra çiftçinin kullanımına sunulduğunu söyledi. İmamoğlu, “Bu çeşidin dekarda verim kapasitesi 650-700 kilogram civarında. Yazlık karakterli bir çeşit. Yüksek verimliliği ve hastalıklara dayanıklılığıyla çiftçinin yüzünü güldürecek” dedi. İmamoğlu, Ayber ve Azizbey isimli çeşitlerin de üretime hazır hale geldiğini sözlerine ekledi. l HALİL ŞAHİN AA