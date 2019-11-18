‘Çiftçinin gücü arkamızda’

11 büyükşehirin katıldığı tarım zirvesinin ardından Seferihisar’a geçen Başkan Tunç Soyer “Ürünlerimiz doğrudan halkla buluşacak” dedi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen Mandalina Şenliği’ne katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Anadolu’nun binlerce yıllık tarım kültürünü zehirleyen küresel sistemin dayattığı mevcut tarım anlayışını; çiftçinin, köylünün gücüyle değiştiriyoruz” dedi. Mandalinanın, Seferihisar’ın en büyük geçim kaynaklarından biri olduğunu ve 15 bin dekar alanda dikili 600 bin mandalina ağacının bulunduğunu belirten Soyer, “2009’da burada göreve geldiğimizde; mandalina üreticisinin üretmekten vazgeçtiği görmüştük. Hemen bir üretici birliği kurup ürünü beraber işledik ve pazarladık. Mandalina İşleme ve Paketleme Tesisi satın aldık, aracıları aradan çıkarıp tesisi birliğe devretttik. Kadınlarımız mandalinanın pestilini, reçelini marmeladını yapmaya başladı” dedi. şlardı. Bu olağanüstü ürünle daha çok şey yapılabileceğini farkettik” diye konuştu.

Çalıştayı anlattı

11 büyükşehir belediyesinin katıldığı tarım çalıştayından şenliğe geldiğini sözlerine ekleyen Soyer, “40 milyonun yaşadığı 11 büyükşehirimiz ile üreticilerimizin ürünlerini bu kentlerde yaşayan vatandaşlarımızla aracısız buluşturacağımız, ortak bir pazarlama ve dayanışma ağı oluşturmak için önemli bir adım attık. Hedefimize ulaştığımızda Seferihisar’ın mandalinası, Urla’nın enginarı, Kavacık’ın üzümü, Beydağ’ın kestanesi, Güzelbahçe’nin bardacığı, Kemalpaşa’nın kirazı, ülkemizin tüm şehirlerinde, doğrudan insanlarımızla buluşacak” ifadelerini kullandı.

‘Mandalina her şeyimiz’

Soyer’e şenliğin bugünlere gelmesi için verdiği destekten dolayı teşekkür eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise, “Seferihisar mandalinası tarih, kültür ve ekonomi yani her şey demek. Turuncu bayramımız aslında bir direniştir. Bizi bir arada tutan değerimizdir” diye konuştu.