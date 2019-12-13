13.12.2019 - 00:00 |
Çiftçioğlu’ndan 250 bayrak
Karşıyaka’nın kulübe mali destek sağlamak için başlattığı, “Bir bayrak da sen as” kampanyası devam ediyor.
Kampanyaya AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, 250 bayrak, 1912 Curva Grubu 100 bayrak alarak katkıda bulundu. Kampanya kapsamında şimdiye kadar toplam 1500’e yakın bayrak satıldığı, taraftarlara ait şirketler için de 12 büyük boy bayrak siparişi verildiği öğrenildi.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.