‘Çiftçiye bir yılda 458 milyon ödendi’

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti hükümetleri döneminde, İzmir’deki çiftçilere 2018 yılında 458,5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını belirtti, “2003-2018 yılları arasında ise İzmirli çiftçilerimize toplam 3,7 milyar lira nakit tarımsal destek verilmiştir. Bakanlığımız İzmirli çiftçilerimizi desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti hükümetleri döneminde ülke tarımının önemli gelişmeler kaydettiğini açıkladı.

AK Parti olarak ülke tarımı başta olmak üzere İzmir tarımına önem verdiklerini dile getiren Kırkpınar, “AK Parti iktidarları boyunca Bakanlık nezdinde İzmir’e toplam 7,5 milyar lira yatırım yapıldığını kaydederek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta, son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve geçmiş dönemlerde görev yapmış olan bütün bakanlarımız, ülkemizin her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da ilerlemesi için büyük bir özveri göstermişlerdir.”