Çiftçiye kolaylık

İşbirliği kapsamında çiftçiler, Üretici Kartları ile Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden yapacakları ödemelerde 3 ay vade ve 0 faiz avantajı elde edebiliyor, otomatik ödeme talimatı verebiliyor ve faturalarını hasat dönemine erteleyebiliyor.

Özel faiz oranları

Üretici Kart kullanıcıları, fatura ödemelerini hasat dönemine erteleyip özel faiz oranlarından faydalanırken, otomatik tarımsal kurum ödemelerinde yüksek tüketimli elektrik faturası bulunan Gediz müşterileri için Doğrudan Borçlandırma Sistemi’yle de kolaylık sunuyor. Tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirten DenizBank Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan, “Üretici Kart ve tarım kredilerimizle sektöre sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesini, AB standartlarında tarımsal üretimle rekabet gücümüzün artırılmasını destekliyoruz” dedi.

Gediz Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir de, “Bu kampanya çeşitli faydalar sağlayacak ve tarımsal sulama müşterilerimizin yaralarına derman olacak” diye konuştu.