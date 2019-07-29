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    HaberlerEgeÇiftlikte yetişen ürünler sofralarda
    29.07.2019 - 01:32

    Çiftlikte yetişen ürünler sofralarda

    Çiftlikte yetişen ürünler sofralarda

    Accor Oteller bünyesinde yer alan İbis Styles Bornova, İzmir basınıyla kahvaltıda bir araya geldi. Accor Otelleri; tüm dünya genelinde kendi bünyesindeki kurumlarda başlattığı Planet 21 programı kapsamında ‘sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme’ konusuna dikkat çekiyor. Bu programa dahil olan İbis Styles Bornova, büfesinde otel yatırımcısının çiftliğinde yetişen ürünlerle misafirlerine organik yiyecekler sunuyor. Ege insanından, denizinden, asırlık zeytin ağaçlarından ilham aldıklarını belirten kurucu İbrahim Babak, misafirleri beklediklerini kaydetti.

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