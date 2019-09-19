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    HaberlerEgeCiğerci izdihamı
    19.09.2019 - 07:50 |

    Ciğerci izdihamı

    Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci İzmir Kemeraltı’nda hizmete giren Keyymod mağazasını açtı.

    Ciğerci izdihamı

    Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci İzmir Kemeraltı’nda hizmete giren Keyymod mağazasını açtı. Kemeraltı’nda hizmete giren mağazanın açılışına tekstil camiasının önde gelen isimleri katılırken, Ciğerci 2020 kreasyonlarından en çok beğenilen stilleri anlattı. Günlük giyimden genç giyime kadar çok geniş ürün yelpazelerinin bulunduğunu belirten firma ortaklarından Sinan Gözeler, “Selin Ciğerci gibi herkesin yakından takip ettiği bir isimle açılışımızı yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Açılışta Ciğerci’ye biri kendi fotoğrafının diğerinde ise nişanlısı Gökhan Çıra’nın bulunduğu iki kot ceket hediye edildi. Ciğerci, hediyelerini çok beğendiğini dile getirdi.

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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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