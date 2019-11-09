BİST103.153-0,38EURO6,35-0,04USD5,770,31ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriÇiğli Belediyespor 3. Lig yolunda
    09.11.2019 - 01:54 |

    Çiğli Belediyespor 3. Lig yolunda

    Bölgesel Amatör Lig 10. grupta mücadele eden Çiğli BLD., 7. hafta mücadelesinde çıktığı İzmir derbisinde İzmirspor’u deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla geçerek, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılan iki takımdan biri oldu.

    Çiğli Belediyespor 3. Lig yolunda

     21 puanla grup liderliğini sürdüren Çiğli BLD. bu hafta İstanbul takımı olan ve grupta 16 puanla üçüncü sırada yer alan Beşyüzevler ile evinde mücadeleye hazırlanıyor.

    ‘Gurur kaynağımız oldular’

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yönetim, taraftar ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını ifade etti, “Öncelikle galibiyetlerle gurur kaynağımız olan takımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Verdikleri mücadele ile gurur kaynağımız oldular. Şimdiden kentimizde şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladılar. Maddi ve manevi her türlü desteğimizle takımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve sezon sonunda hayalini kurduğumuz 3. Lig yolunda şampiyonluk şarkılarını hep birlikte söyleyeceğiz” dedi.

    Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
    daha fazla video için
    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Sıradaki Haber