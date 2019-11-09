09.11.2019 - 01:54 |
Çiğli Belediyespor 3. Lig yolunda
Bölgesel Amatör Lig 10. grupta mücadele eden Çiğli BLD., 7. hafta mücadelesinde çıktığı İzmir derbisinde İzmirspor’u deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla geçerek, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılan iki takımdan biri oldu.
21 puanla grup liderliğini sürdüren Çiğli BLD. bu hafta İstanbul takımı olan ve grupta 16 puanla üçüncü sırada yer alan Beşyüzevler ile evinde mücadeleye hazırlanıyor.
‘Gurur kaynağımız oldular’
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yönetim, taraftar ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını ifade etti, “Öncelikle galibiyetlerle gurur kaynağımız olan takımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Verdikleri mücadele ile gurur kaynağımız oldular. Şimdiden kentimizde şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladılar. Maddi ve manevi her türlü desteğimizle takımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve sezon sonunda hayalini kurduğumuz 3. Lig yolunda şampiyonluk şarkılarını hep birlikte söyleyeceğiz” dedi.
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