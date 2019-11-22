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    HaberlerEge HaberleriÇiğli BLD’den birlik gecesi
    23.11.2019 - 00:00 |

    Çiğli BLD’den birlik gecesi

    2019-2020 sezonuna fırtına gibi başlayarak ilk dokuz haftada namağlup olarak liderliğini koruyan Çiğli Belediyespor, düzenlenen “Dayanışma ve Birlik” gecesinde Çiğlili sporseverlerle bir araya geldi. Çiğli Belediyesi tarafından organize edilen geceye Çiğli Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda sporsever katıldı. Keyifli geçen gecede hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylendi. Çiğli Belediyespor Futbol A takımının, Çiğli’de sporun öncülüğünü yaptığını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sezon başında belirlediğimiz 3. Lig hedefimize adım adım yürüyoruz. Yaratılan bu sinerji ile ligin sonunda şampiyonluğu göğüsleyeceğimize canı gönülden inanıyorum” dedi.

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