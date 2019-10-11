Çiğli herkesi kucaklıyor

Süresi daha sonra uzatılabilmek kaydıyla ilk etapta üç yıl işbirliği yapılacak. Kamu yararlı bir işte çalışma şartı kapsamında olan yükümlü vatandaşlar, belediye bünyesinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ihtiyaçlara göre değerlendirilecekler. Görevlerini başarıyla yerine getiren yükümlüler, hizmet alımı yapan firmalara önerilecek.

Belediyeciliğin yalnızca yol, park ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Hem vatandaşa istihdam alanları yaratacak hem de toplumsal yaşama katılmalarına destek olacağız. Belediyemizin düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerden ücretsiz yararlanabilecek. Tüm gezilerimize aileleriyle katılabilecek. Çiğli’de yaşayan tüm yurttaşlarımıza her zaman yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz” dedi.