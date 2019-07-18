Çiğli, sporla özdeşleşecek

Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş’ın konuğu olan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hayata geçirecekleri spor branşları ve projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Geride bıraktığımız yerel seçimlerde sandıktan lider çıkarak Çiğli Belediye Başkanlığı görevine gelen Utku Gümrükçü, ilçenin sporun her alanında öncü olması için kollarını sıvadı. Seçimlerin ardından hız kesmeden halkın taleplerine yanıt vermeye çalışan Başkan Gümrükçü, Çiğli’yi sporda ileriye taşıyacak olan formüller adına da düğmeye bastı. Önceliğini yaz spor okullarına veren ve var olan branşların şubeleşerek sürdürülebilir kılınması yönünde adımlar atan Başkan Gümrükçü, Milliyet Ege Spor Servisi’nin sorularını yanıtladı. Başkan Gümrükçü, “Çiğli’de sporun üzerinden desteğimizi bir an olsun çekmeyeceğiz. Sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir Çiğli için girişimlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

- Yaz spor okullarınız ve branşlarınız hakkında ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?

Yaz spor okulları bizim birincil çalışma ve geliştirme alanlarımızdan birisi. İlçemizde yüzme havuzumuz yok denebilir. Bu açıdan kısırız ama bu durum bizim hızımızı ve planlarımızı kesemez. Bizler yüzmeye çok önem veriyoruz. Yüzme, cimnastik ve atletizimi Çiğli’de yaygınlaştırmak ve şartlarını iyileştirmek istiyoruz. Hedeflerimiz ve planlarımız başından beri bu yöndeydi. Belediye Başkanlığı’na geldiğimiz günden bu yana çok kısa bir süre geçtiği için henüz havuz yapımına yetecek süremiz yoktu. Bu sebepten dolayı şimdilik basit çözümleri ele aldık. Farklı portatif havuz şirketleriyle konuşup bir anlaşma sağlanamasa da özel bir okulun yarı olimpik havuzunun kullanımı üzerinde anlaşmış durumdayız. Bu yıl mutlaka bu işe başlamak istediğimiz için yüzme şubemizi açtık. İlgi ve talep yüksek. Bizim öncelikli hedefimiz Büyükşehir Belediye’miz ile koordineli olarak hareket edip, Çiğli’ye bir havuz kazandırmak. Eğer bu planımız hayata geçmezse, belediye kendi imkanlarını kullanarak bu işi yapacak. Şu ana kadar yüzme kursuna gelen 35 sporcumuz var, bu sayıyı en az 150’ye çekmek istiyoruz. Yüzme kurslarını devam ettirip şube branşına çevirebilmemiz için mutlaka havuza ihtiyacımız var.

- Tenis branşında ne gibi planlamalar yaptınız?

Tenis branşı içinde Çiğli’de bulunan ve ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ ismiyle bilinen ama daha çok ‘Uçaklı Park’ olarak anılan parkımızda bulunan iki tenis kortumuzda eğitimlerimizi vermeyi düşünüyoruz. Burada 6 yaşından başlayıp tüm yaş gruplarını tenisle buluşturmak istiyoruz. Şu anda 40 öğrenci ile çalışılıyor. Satranç, yüzme ve tenis branşlarında yaz okullarından sonra da yeni şubeler olarak faaliyete devam etmeyi planlıyoruz.

-Çalıştırıcı ve antrenörlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Öğrenim kadrosu öğrenim kalitesini belirler. Antrenörün durumu ne ilgisi ne? Yaşamın kendisini bir gelişim süreci olarak algılıyorsak, kendini geliştirmenin bir sınırı yok. Antreman gelişimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çalıştırıcı ve eğiticilerimizi seminer çalışmalarına dahil ediyoruz. Çok kısa süre içinde yeni branşlar faaliyete soktuk. Bu yaz spor okullarıyla başladı. Bunları uzun vadede şubeleştirmek istiyoruz. Bu branşların başında şuan satranç geliyor. Yeri ayarlandı. Çalışmalarına başlandı. Daha önce belediyenin konferans salonunda derecelendirmeleri yapıldı.

- Çiğli’nin sporu halkla buluşturduğu diğer branşlar neler?

Badminton federayonu ile bir çalışma yürütüyoruz. Büyük olasılıkla yakın zamanda yer temini ve ekipmanlarını tamamlayarak yaz spor okullarına dahil etmek istiyoruz. Ayrıca mevcut bir badminton takımı olduğunu biliyoruz. Yarışmacı haklarını ellerinde bulunduruyorlar. Onlar bize katılacaklar. 11 Temmuz tarihinde bu takım Çiğli adı altında ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma Müsabakaları’ altında düzenlenen bir turnuvaya katılacaklar. Boccia Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ile görüşmelerimiz sürüyor. Onlardan Bocce ve Boccia adına planlamalar sözünü aldık. Cimnastik ve temel hareket eğitimlerinde ise Avrupa ve Dünya şampiyonu olmuş çalıştırıcılar ile yola çıkacağız. Bu alana çok önem veriyoruz. Bütün sporların temelinde yer alıyor. Basketbol, voleybol ve futbol gibi başlıca spor branşlarında da cimnastik eğitimi almış sporcular ile gelecek sağlayacağız. Öte yandan farklı yaş gruplarında insanların spordan kopmamasına yönelik plan ve girişimlerimizi sürdüreceğiz. Orta ve uzun vadede eklemek istediğimiz branşlar arasında masa tenisi yer alıyor. Tekerlekli sandalye dansı eğitimleri planlarımız da orta ve uzun vadedeki planlarımız arasında. Kadın futboluna dair talepler geliyor. Bu talepleri de değerlendirmeye alacağız.

- Çiğli Belediyespor, futbolda neler ortaya koyacak?

Çiğli Belediyespor’da bir değişim ve yenilenme içine girdi. Belediye Meclis üyemiz ve Çiğli Belediyespor As Başkanı’mız Deniz Çıtak’ın göreve gelmesiyle takıma bir hareketlilik geldi. Çiğli’nin alt yapısında yetişen ve uzun yıllar Çiğli’de forma giyen Teknik Direktör Hakan Karatepe de Çiğli Belediyespor’un Teknik Direktörü olarak görevlendirildi. Ben Çiğli Belediyespor’un daha sağlam ve doğru adımlar atılarak ayağa kalkacağını ve artık amatörden kurtulacağına inanıyorum. Çiğli’nin futbol altyapısı dikkate alınacak düzeyde. Kulübümüzden de desteğimizi esirgemeyeceğimizi belirtiyorum. Çiğli’de spora dair atılan hiçbir adım yalnız kalmayacak.