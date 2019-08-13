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    HaberlerEgeÇiğli’de çocuklar yaz kış yüzüyor
    13.08.2019 - 07:50

    Çiğli’de çocuklar yaz kış yüzüyor

    Hayata geçirdiği sportif etkinliklerle İzmir’de sporun nabzını tutan Çiğli Belediyesi, spor okulları bünyesinde başlattığı yüzme kurslarıyla vatandaşlara yaz-kış yüzme imkanı sunuyor.

    Çiğli’de çocuklar yaz kış yüzüyor

    Hayata geçirdiği sportif etkinliklerle İzmir’de sporun nabzını tutan Çiğli Belediyesi, spor okulları bünyesinde başlattığı yüzme kurslarıyla vatandaşlara yaz-kış yüzme imkanı sunuyor. Halen 130 çocuğun yüzme dersi aldığı kurslar, pazartesi ve çarşamba günleri Özel Türk Koleji’nin yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriliyor. Deneyimli hocalar eşliğinde verilen derslerde bütün kursiyerlerle bire bir ilgileniliyor. Kısa süre içerisinde önemli öğrenci sayısına ulaşan yüzme kursları, sağlanan aile ortamı ve modern fiziki imkanlarıyla Çiğlili vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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