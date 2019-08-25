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    HaberlerEgeÇiğli’de Ekolojik atölye
    25.08.2019 - 07:50

    Çiğli’de Ekolojik atölye

    Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve bilinçli tüketimi sağlamak amacıyla Çiğli Belediyesi tarafından başlatılan ekoloji temalı atölye çalışmalarında, evsel atıklar sanatsal ve işlevsel ürünlere dönüşüyor.

    Çiğli’de Ekolojik atölye

    Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve bilinçli tüketimi sağlamak amacıyla Çiğli Belediyesi tarafından başlatılan ekoloji temalı atölye çalışmalarında, evsel atıklar sanatsal ve işlevsel ürünlere dönüşüyor. Çocuklar ayrıca minik felsefe okumaları, drama ve oyunlarla tatillerinde boş zamanlarını verimli şekilde değerlendiriyorlar.

    Atıklar değerlendi

    Aydınlıkevler Mahallesi Semt Merkezinde başlatılan ekoloji odaklı atölye çalışmalarında 9-12 yaş grubu çocuklar, drama, sanat, el becerileri, atık malzeme dönüşümü çalışmalarına başladı. Çocukların atıklardan yaptıkları ürün ve malzemeleri görmek üzere minileri ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çocuklarımızın kendilerine katkı sağlayabilecek uğraşılar içinde olmalarını istiyoruz. Atık ambalaj kutularından işlevsel ürünler yaptılar. Çocuklar hem atıkları geri dönüştürdüler, hem de felsefe okumaları ve drama çalışmalarına katıldılar” dedi.

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