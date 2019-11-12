12.11.2019 - 07:50 |
Çiğli’den ödüllü roman yarışması
Çiğli Belediyesi, edebiyata toplumsal gerçekliği yansıtan yeni eserler kazandırmak amacıyla ‘Fakir Baykurt Roman Yarışması’ düzenliyor.
Çiğli Belediyesi, edebiyata toplumsal gerçekliği yansıtan yeni eserler kazandırmak amacıyla ‘Fakir Baykurt Roman Yarışması’ düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek roman yarışmasının başvuruları 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar sürecek. Başvurular Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacak. Birincilik ödülü olan 10 bin lira, Baykurt’un doğum günü olan 15 Haziran 2020’de kazanana verilecek.
Karabük’te 1’i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendiKarabük’ün Safranbolu ilçesinde akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenen 1’i bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı.