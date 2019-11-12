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    HaberlerEge HaberleriÇiğli’den ödüllü roman yarışması
    12.11.2019 - 07:50 |

    Çiğli’den ödüllü roman yarışması

    Çiğli Belediyesi, edebiyata toplumsal gerçekliği yansıtan yeni eserler kazandırmak amacıyla ‘Fakir Baykurt Roman Yarışması’ düzenliyor.

    Çiğli’den ödüllü roman yarışması

    Çiğli Belediyesi, edebiyata toplumsal gerçekliği yansıtan yeni eserler kazandırmak amacıyla ‘Fakir Baykurt Roman Yarışması’ düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek roman yarışmasının başvuruları 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar sürecek. Başvurular Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacak. Birincilik ödülü olan 10 bin lira, Baykurt’un doğum günü olan 15 Haziran 2020’de kazanana verilecek.

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    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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