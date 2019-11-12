Çiğli’den ödüllü roman yarışması

Çiğli Belediyesi, edebiyata toplumsal gerçekliği yansıtan yeni eserler kazandırmak amacıyla ‘Fakir Baykurt Roman Yarışması’ düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek roman yarışmasının başvuruları 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar sürecek. Başvurular Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacak. Birincilik ödülü olan 10 bin lira, Baykurt’un doğum günü olan 15 Haziran 2020’de kazanana verilecek.