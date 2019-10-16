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    HaberlerEgeÇiğli’nin projeleri hazır
    16.10.2019 - 02:27 |

    Çiğli’nin projeleri hazır

    Çiğli halkıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gelecek projelerini anlattı, “İlçenin gelişimini sağlayacak, imar problemlerini çözecek, denizle buluşturacağız” diye konuştu

    Çiğli’nin projeleri hazır

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediye konferans salonunda vatandaşla bir araya geldi, yapılacak çalışmaları anlattı. Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantıda Başkan Gümrükçü, imar planı ve uygulamaları, sürdürülebilir kent için ulaşım projeleri, Çiğli kıyı kesimi, peyzaj ve ekolojik restorasyon, barınma ve sosyal tesisler, spor salonu, açık hava tiyatrosu, engelsiz yüzme havuzları, kültür merkezi, eğitim merkez ve hizmetleri, masal evleri, açık ve kapalı pazaryerleri, sosyal tesisler, çevre ve doğa projeleri, çocuk dostu park, heykel atölyesi gibi projeleri ayrıntılarıyla açıkladı.

    Kent planlamasında halkın görüşlerinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, şöyle konuştu:

    ‘Geleceği düşündük’

    “Çiğli’yi birlikte inşa etmek isteriz. Çiğli hızlı gelişimi ve nüfus artışıyla İzmir içinde önemli bir yer tutacak. Geleceği düşünerek planlarımızı hazırladık. Bu sunumumuzu daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile de paylaştık. Yapmayı planladığımız projeler Çiğli’nin gelişimini sağlayacak, imar problemlerini çözecek, ilçeyi denize buluşturacak önemli hizmetleri içeriyor. Ayrıca pazaryerleri, ulaşım, eğitim ve sosyal tesis anlamında da çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Devam eden projelerin de hızlanmasını istiyoruz.”

     

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