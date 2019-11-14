Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başkanı Veli Deveciler, evlerinde oynadıkları Mamak Belediyespor karşısında şansız bir yenilgi aldıklarını söyledi. Deveciler, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Bandırma maçında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini ifade ederek, “Takım elinden gelen her şeyi yapıyor. Mamak Belediye mağlubiyetini artık geride bıraktık. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Bandırma Kırmızı maçını kazanarak taraftarımıza kendimizi affettireceğiz ve çıkışa geçeceğiz. Bizim iyi bir takımım var. Takımımdaki oyuncularım iyi niyetinden şüphem asla yok” dedi.