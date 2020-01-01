01.01.2020 - 00:01 |
Çikolata ve kahveyle yeni yıllarını kutladı
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yeni yıl dolayısıyla çikolata ve kahve hediye ederek personelinin yeni yılını kutladı. Saruhanlı’ya el el ve omuz omuza hizmet etme temennisinde bulunan Bilgin, “Yeni yılın ilçemize ve ülkemize daha fazla refah ve huzur getirmesini temenni ediyor; milletimiz için sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle tüm personelimin ve hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum” dedi.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.