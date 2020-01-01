Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yeni yıl dolayısıyla çikolata ve kahve hediye ederek personelinin yeni yılını kutladı. Saruhanlı’ya el el ve omuz omuza hizmet etme temennisinde bulunan Bilgin, “Yeni yılın ilçemize ve ülkemize daha fazla refah ve huzur getirmesini temenni ediyor; milletimiz için sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle tüm personelimin ve hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum” dedi.