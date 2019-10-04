BİST102.784-0,70EURO6,250,08 USD5,700,07ALTIN275,630,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Cilt kanserinde en kapsamlı tedavi
    04.10.2019 - 01:32 |

    Cilt kanserinde en kapsamlı tedavi

    Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Dermato-Onkoloji Ünitesi yenilendi.

    Cilt kanserinde en kapsamlı tedavi

    Son teknoloji ile donatılan ünite, cilt kanserinin erken tanı ve tedavisinde Türkiye’nin en donanımlı merkezi oldu. Ünitenin açılışını yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi. Ünite de; biri tüm vücut fotoğraflama özelliğine sahip olmak üzere iki yeni dijital dermoskopi cihazı yer alıyor. Yenilenen konfokal mikroskopi cihazı ile de biyopsi yapmadan hastanın derisine bakıp patoloji görülebilecek.

    Uluslararası başarılar

    Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Şengül de, Uluslararası Bilimsel Yayınlar Federasyonu (FICSP) Başkanlığı ve Uluslararası Anatomist Dernekleri Federasyonu (IFAA) yönetim kurulu üyeliği görevlerine seçildi. Şengül bu görevlerinin yanında halen uluslararası “Anatomy’’ ve “Clinical Anatomy’’ dergilerinin editörlüğü görevini sürdürüyor. Bilimsel çalışmalarına nöroanatomi alanında devam ediyor.

    Yeniden hayata tutunmak istiyor Gaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.
    daha fazla video için
    TRT World'den Mısır'da büyük gazetecilik başarısı! Bir röportajın film gibi hikayesiMısır'da 20 Eylül’den bu yana devam eden Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösteriler, farklı şehirlere yayılarak devam ediyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

    Hayırlı Cumalar! İşte en güzel kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları

    Hayırlı Cumalar! İşte en güzel kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları

    Korkunç itiraflar! 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı

    Korkunç itiraflar! 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı

    Bursa'daki yangın 4 saatte söndürüldü

    Bursa'daki yangın 4 saatte söndürüldü

    Sıradaki Haber