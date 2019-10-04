Cilt kanserinde en kapsamlı tedavi

Son teknoloji ile donatılan ünite, cilt kanserinin erken tanı ve tedavisinde Türkiye’nin en donanımlı merkezi oldu. Ünitenin açılışını yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi. Ünite de; biri tüm vücut fotoğraflama özelliğine sahip olmak üzere iki yeni dijital dermoskopi cihazı yer alıyor. Yenilenen konfokal mikroskopi cihazı ile de biyopsi yapmadan hastanın derisine bakıp patoloji görülebilecek.



Uluslararası başarılar



Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Şengül de, Uluslararası Bilimsel Yayınlar Federasyonu (FICSP) Başkanlığı ve Uluslararası Anatomist Dernekleri Federasyonu (IFAA) yönetim kurulu üyeliği görevlerine seçildi. Şengül bu görevlerinin yanında halen uluslararası “Anatomy’’ ve “Clinical Anatomy’’ dergilerinin editörlüğü görevini sürdürüyor. Bilimsel çalışmalarına nöroanatomi alanında devam ediyor.