Çınarlar, dostlar için kolları sıvadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce 60 yaş üstü vatandaşlar için hizmete açılan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi sakinleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için atık su borularından mama kapları yaptı. Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MSKÜ) öğrencileri tarafından hazırlanan 35 mama kabı renklendirme işleminin ardından belirlenen noktalara yerleştirildi. Sakinlerden Mehmet Demirtaş, can dostların kış aylarında daha çok yemeğe ihtiyaç duyduğunu belirtti, “Sokak hayvanlarının 24 saat mama sıkıntısı yaşamamalarını sağlıyoruz” dedi.