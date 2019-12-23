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    23.12.2019 - 07:50 |

    Çınarlara özel merkez

    Bornova Belediyesi, İZKA destekli yeni projesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni Karacaoğlan Mahallesi Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası’nda 25 Aralık’ta açacak.

    Çınarlara özel merkez

    Bornova Belediyesi, İZKA destekli yeni projesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni Karacaoğlan Mahallesi Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası’nda 25 Aralık’ta açacak. 60 yaş ve üstü vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi amacıyla hazırlanan merkezde, yaş almış büyüklere ücretsiz koruyucu sağlık hizmetleri verilecek; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecek. Başkan Mustafa İduğ, “Onların rahat yaşaması ve sosyal hayatın içinde daha fazla yer alması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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