23.12.2019 - 07:50 |
Çınarlara özel merkez
Bornova Belediyesi, İZKA destekli yeni projesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni Karacaoğlan Mahallesi Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası’nda 25 Aralık’ta açacak.
Bornova Belediyesi, İZKA destekli yeni projesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni Karacaoğlan Mahallesi Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası’nda 25 Aralık’ta açacak. 60 yaş ve üstü vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi amacıyla hazırlanan merkezde, yaş almış büyüklere ücretsiz koruyucu sağlık hizmetleri verilecek; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecek. Başkan Mustafa İduğ, “Onların rahat yaşaması ve sosyal hayatın içinde daha fazla yer alması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Adana'da kanlı infazAdana'nın Yumurtalık ilçesinde, park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.