BİST100.5250,44EURO6,380,09USD5,760,09ALTIN274,61-1,34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HabeleriÇin’de hedef 1 milyar dolar
    06.11.2019 - 01:50 |

    Çin’de hedef 1 milyar dolar

    Türk gıda ihracatçıları, 2019’un 10 aylık döneminde Çin pazarında önemli başarı yakaladı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden, yapılan derlemeye göre, Türkiye’den Çin’e 10 ayda 205 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatı yapıldı.

    Çin’de hedef 1 milyar dolar

    Çin’e gıda ihracatında aslan payını, yüzde 107 artışla 34 milyon 296 bin dolardan 71 milyon dolara çıkan fındık aldı. Çin’e gıda ihracatını artma amacıyla 10 Kasım’a kadar Çin Uluslararası İthalat Fuarı’n olacaklarını belirten EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çin’in meyve tüketiminin çok fazla olduğunu, amaçlarının bu büyük pazara yaptıkları ihracatı katlayarak artırmak olduğunu kaydetti, “Çin’e önümüzdeki 2-3 yılda yıllık 1 milyar dolar gıda ürünleri ihraç etmeyi hedefliyoruz” dedi.

    Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulunduİstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.
    daha fazla video için
    5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir evde 4 ceset! 'Dikkat siyanür var'

    Bir evde 4 ceset! 'Dikkat siyanür var'

    Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda kabul edildi

    Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda kabul edildi

    Real Madrid Galatasaray hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

    Real Madrid Galatasaray hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

    MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

    MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

    Sıradaki Haber