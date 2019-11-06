Çin’de hedef 1 milyar dolar

Çin’e gıda ihracatında aslan payını, yüzde 107 artışla 34 milyon 296 bin dolardan 71 milyon dolara çıkan fındık aldı. Çin’e gıda ihracatını artma amacıyla 10 Kasım’a kadar Çin Uluslararası İthalat Fuarı’n olacaklarını belirten EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çin’in meyve tüketiminin çok fazla olduğunu, amaçlarının bu büyük pazara yaptıkları ihracatı katlayarak artırmak olduğunu kaydetti, “Çin’e önümüzdeki 2-3 yılda yıllık 1 milyar dolar gıda ürünleri ihraç etmeyi hedefliyoruz” dedi.