Çin’den gelen lezzet ‘Mantou’

Red Dragon Çin restoranları zincirinin sahibi Tolga Işık, Çin mantısının tadanlar tarafından çok beğenildiğini söyledi. Bu mantının tamamen buharda pişen, mideye zararı olmayan bir tür olduğunu belirten Işık, “Araştırmacılar, bu tadın 15. yüzyılda Osmanlı Sarayı’na girdiğini söylüyor. Çin mantısı, restoranlarımızda Çinli ustalarımız tarafından, büyük bir titizlik ve el emeğiyle hazırlanıyor. Çin mantısı, yoğurt ve sarımsak kullanılmamasına rağmen son yıllarda yerli misafirlerimizin büyük ilgisini çekmeyi başardı” diye konuştu.