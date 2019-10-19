Çine Çaparı yaşayacak

Çine Çaparının da, sakız koyunu örneğindeki gibi çoğaltılarak koyunculuk yapmak isteyen ihtiyaç sahibi Aydınlı kadınlara hibe edilmesi planlanıyor.



Çine’nin Tatarmemişler Mahallesi’nde koyunculuk yapan Erdoğan Aktürk tarafından sahip çıkılan koyunlardan 25 tanesi Büyükşehir veteriner hekimleri tarafından seçilerek dün Koçarlı’daki sakız koyunu çiftliğine yerleştirildi. Irkın özelliklerini taşıyan koyunların sağlık kontrolleri yapılırken kıraç, dağlık çevre koşullarına uyum sağlamış cinsin çiftlikteki iyi bakıma vereceği verim etkisi de araştırılacak.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kaybolmaya yüz tutan bir genetik kaynağı daha koruma altına aldık. Yerli tarım ve hayvancılık politikalarına devam edeceğiz. Bundan 20 yıl sonra halen Aydın’da sakız koyunu ve Çine Çaparı yaşıyor olursa bu Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çabalarıyla olacak” dedi.