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    HaberlerEgeÇinlilerin tercihi
    06.09.2019 - 02:00

    Çinlilerin tercihi

    Çinlilerin tercihi

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ‘Dünya bizimle taze’ sloganıyla Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı’na katıldı. Birliğin standını ziyaret eden Çinlilerden en fazla kiraz ve siyah incir talebi geldi. İlginin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, “Çin’de kiraz en çok sevilen meyve. Sofralarında kiraz olması prestij kaynağı. Sezon sonuna geldiğimiz sırada yasakların kalkmış olmasına karşın Çin ve Hong Kong’a 6.8 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Çin’deki payımızı daha da büyüteceğiz” dedi.

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