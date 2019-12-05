‘Çıraklık sisteminde düzenleme olmalı’

Yeşilyurt İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası eğitim semineri düzenledi. Lisenin talebi üzerine düzenlenen eğitimlerde 37 öğrenciye muhasebe, finansman, bilgisayarlı muhasebe sistemleri, oda ve sicil kayıtları, meslek odalarının işleyişleri konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Eğitimde öğrenciler İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Muhasebe Müdürü Bülent Dilaver, Sicil Müdürü Serkan Ceylan ile odanın muhasebe sorumlusu Celal Bayer tarafından bilgilendirildi.

‘Ustalar yetişmeyecek’

Programda konuşan Oda Başkanı Mehmet Argun, ülkenin geleceği için çıraklık sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Argun, “Mithatpaşa Sanat Okulu mezunuyum. Hem marangozluk okudum hem sanayide çalıştım ve diğer okul arkadaşlarım gibi mesleğimde başarılı oldum. Oysa 14 yaşında bir çocuk çırak olarak esnafın yanında çalışamıyor. İşsizlik çoğalıyor ama piyasalarda kalifiye elaman sıkıntısı yaşanıyor. Kanunen çalışacak çocukların 18 yaşını doldurması ayrıca sadece okul tarafından bir işyerine staja gönderilmesi gerekiyor. Çıraklık yasa ve şartlarının acilen düzeltilmesi, öğrencilerin okulda teorik, meslek hayatında ise pratik eğitim almalarının önü açılmalı. Böyle giderse çocuklar boşluğa düşerken, sanatkarlık gerektiren meslekler bitecek çünkü ehil ustalar yetişmeyecek” dedi.

Argun, konuyu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a aktaracaklarını belirtti.