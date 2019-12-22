Çirkin saldırı

Aralarında İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan’ın da yer aldığı grubun çirkin saldırısı sonucu Döker’in kolu 3 yerinden kırıldı, dirseğinde ise çıkık meydana geldi. İlk müdahalesi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde yapılan Döker, ameliyata alındı. Fotoğraf makinesi elinden alınan Çetinkaya ise kafasına ağır darbe aldı.

Yaşanan kabul edilemez

Şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını, basın çalışanlarına yönelik saldırının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İşçinin yanında durduklarını, emek mücadelesini verdiklerini dile getirenlerin, sadece görevlerini yapan belediye çalışanlarımıza karşı giriştikleri bu şiddet barındıran tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Belediye personelimizin kendi istekleriyle Belediye-İş Sendikası’ndan ayrılıp DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na geçmesini hazmedemeyenlerin yaptıkları bu çirkin saldırının failleri yargı önünde hesap verecek” dedi.