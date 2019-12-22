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    HaberlerEge Haberleri Çirkin saldırı
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    22.12.2019 - 00:02 |

    Çirkin saldırı

    Gaziemir Belediyesi’nin Merkez Pazaryeri’nde hayata geçirdiği çalışmaların fotoğrafını çeken Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker ile belediyenin basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradı.

    Çirkin saldırı

    Aralarında İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan’ın da yer aldığı grubun çirkin saldırısı sonucu Döker’in kolu 3 yerinden kırıldı, dirseğinde ise çıkık meydana geldi. İlk müdahalesi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde yapılan Döker, ameliyata alındı. Fotoğraf makinesi elinden alınan Çetinkaya ise kafasına ağır darbe aldı.

    Yaşanan kabul edilemez

    Şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını, basın çalışanlarına yönelik saldırının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İşçinin yanında durduklarını, emek mücadelesini verdiklerini dile getirenlerin, sadece görevlerini yapan belediye çalışanlarımıza karşı giriştikleri bu şiddet barındıran tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Belediye personelimizin kendi istekleriyle Belediye-İş Sendikası’ndan ayrılıp DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na geçmesini hazmedemeyenlerin yaptıkları bu çirkin saldırının failleri yargı önünde hesap verecek” dedi.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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