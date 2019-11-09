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    HaberlerEge HaberleriCıvata ve somunlar sanat eseri oldu
    09.11.2019 - 02:00 |

    Cıvata ve somunlar sanat eseri oldu

    Norm Holding sponsorluğunda Murat Reha Yorgancıoğlu’nun tasarımlarıyla tamamı cıvatalardan oluşan “Metale Verilen Hayatlar” sergisi GT Art Galeri’de açıldı.

    Cıvata ve somunlar sanat eseri oldu

    Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, “Üretimini yaptığımız somun ve cıvataların sanatın bir parçası olması bizim için onur verici” dedi.

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