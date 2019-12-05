Çocuk bakımevinin ikincisi Umurbey’e

Ödemiş Belediyesi, çalışan kadınların çocuk bakımına destek olmak amacıyla gündüz çocuk bakımevlerinin ikincisini Umurbey Mahallesi’nde hizmete açtı. Serpil Yanbastı Gündüz Çocuk Bakımevi, hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 36-72 ay arası miniklerin gündüzleri yararlanabileceği tesisle, çalışan kadınların çocuk bakımına destek vereceklerini söyledi, “Çocuklarımız sevgiyi, paylaşmayı, hamur yapmayı, bir şeyler çizmeyi, karalamayı öğrensin diye okul öncesi eğitimci arkadaşlarımıza emanet olacak” dedi.