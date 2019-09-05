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    HaberlerEgeÇocuk Belediyesi sandık başına gitti
    05.09.2019 - 07:50

    Çocuk Belediyesi sandık başına gitti

    Karşıyaka Belediyesi tarafından, ilçe yönetiminde çocuklara doğrudan söz hakkı tanımak amacıyla kurulan ‘Karşıyaka Çocuk Belediyesi’nde seçim süreci tamamlandı.

    Çocuk Belediyesi sandık başına gitti

    Karşıyaka Belediyesi tarafından, ilçe yönetiminde çocuklara doğrudan söz hakkı tanımak amacıyla kurulan ‘Karşıyaka Çocuk Belediyesi’nde seçim süreci tamamlandı. En fazla oyu alan 10 yaşındaki Lara Saybaşlı, Karşıyaka’nın ‘Çocuk Belediye Başkanı’ seçildi. Eşit oy alan 12 yaşındaki Egemen Kara ile 11 yaşındaki Yiğit Efe Ümütlü Başkan Yardımcıları oldu.
    Birlikte yönetim
    Toplantıda üye çocuklar, görev almak istedikleri çalışma komisyonlarının seçimini de yaptı. Çocuk Belediyesi yönetimine ve üyelerine başarılar dileyen Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Unutmayın siz ne kadar başarılı işler yaparsanız Karşıyaka’daki çocuklar da o kadar mutlu olacak ve daha fazla hizmet alacak. Hedefimiz, çocuk haklarını koruyan bir belediye yapısı oluşturmak” dedi.
    Çocuk Belediyesi’nde yakın zamanda çevre, eğitim, kültür-sanat ve spor gibi farklı alanlarda faaliyet gösterecek komisyonların oluşumu tamamlanarak çalışmalara başlanacak. Çocuklar düzenli olarak toplantılar yapıp fikir ve önerilerini tartışacak, düşüncelerini özgürce ifade etme imkanı bulacak.

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