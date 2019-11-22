BİST106.588-0,20EURO6,30-0,12USD5,710,27ALTIN268,770,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriÇocuk meclisi, daha çok oyun parkı istedi
    23.11.2019 - 00:02 |

    Çocuk meclisi, daha çok oyun parkı istedi

    Çocuk meclisi, daha çok oyun parkı istedi

    Edremit’te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlenen çocuk meclisinde minikler, daha çok oyun parkı yapılması için karar aldı. Belediye Meclis Salonu’nda oluşturulan Çocuk Meclisi ile çocuklara, Edremit’te yeni bir spor alanı mı, yeni bir oyun parkı mı yoksa uzaktan internet erişim noktası mı yapılmasını istedikleri soruldu. Gizli oylamayla seçim yapan öğrenciler ayrıca farklı fikirlerini de belirtti. Oylamanın sonucunda sandıktan çıkan karar yeni oyun alanı yapılması oldu.

    22 Kasım 2019 Haftanın Özeti22 Kasım 2019 Haftanın Özeti
    daha fazla video için
    22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sırlar bir bir açığa çıkıyor

    Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sırlar bir bir açığa çıkıyor

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

    Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek?

    Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek?

    Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama

    Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama

    Sıradaki Haber