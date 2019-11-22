Çocuk meclisi, daha çok oyun parkı istedi

Edremit’te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlenen çocuk meclisinde minikler, daha çok oyun parkı yapılması için karar aldı. Belediye Meclis Salonu’nda oluşturulan Çocuk Meclisi ile çocuklara, Edremit’te yeni bir spor alanı mı, yeni bir oyun parkı mı yoksa uzaktan internet erişim noktası mı yapılmasını istedikleri soruldu. Gizli oylamayla seçim yapan öğrenciler ayrıca farklı fikirlerini de belirtti. Oylamanın sonucunda sandıktan çıkan karar yeni oyun alanı yapılması oldu.