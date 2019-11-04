04.11.2019 - 07:50 |
Çocuk Meclisi’nde yeni dönem başladı
Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi seçimli olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi seçimli olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda genel kurul üyelerinin oylarıyla Gençlik Meclisi Başkanlığına seçilen Cansu Kocakurt görevi devraldı. Kocakurt’a Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın eşi Pelin Orkan tarafından teşekkür plaketi verildi. Orkan, Kocakurt ve arkadaşlarına yeni dönemde başarılar diledi.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.