25.12.2019 - 01:45 |
Çocuk orkestrasının ilk sahne heyecanı
Narlıdere Belediyesi’nin kurduğu Çocuk Senfoni Orkestrası, ilk konserini yarın Narlıdere AKM’de saat 20.00’de verecek.
Ücretsiz olarak sergilenecek konserde senfonik eserler çocuklar tarafından çalınacak. Herkesi çocukların heyecanına ortak olmaya bekleyen Başkan Ali Engin, “Bu özel gecede çocuklarımızı yalnız bırakmayın” dedi.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.