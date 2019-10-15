Çocuklar, aileleriyle gönüllerince eğlendi

Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği Anne Çocuk Şenliği, büyük ilgi gördü. Şenlikte çocuklar ve aileleri akıl ve zeka oyunları, çocuk oyunları ve çeşitli eğlenceli aktivitelerle eğlendi. Programda, uzmanlar okul öncesi eğitim ve ailelerin sorumlulukları, doğum öncesi hazırlıklar konularında bilgilendirmelerde bulundu.