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    HaberlerEgeÇocuklar her şeyi
    22.09.2019 - 01:44 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    Çocuklar her şeyi

    1999 depreminde 2 çocuğunu ve eşini kaybeden, bir kolu ve bacağıyla yaşamına devam eden Asya Koşal, kendini doğudaki öğrencilere adadı

    Çocuklar her şeyi

    Sosyal medyadaki örgü gruplarından tanışan yaklaşık 50 kadın, Hakkari’deki 125’i kız, 135’i erkek toplam 260 öğrencinin soğukta üşümemesi için kolları sıvadı. 20 yıl önce 17 Ağustos depreminde enkaz altında kaldığı için bir kolu ile bir bacağını kaybeden Asya Koşal da hayata örgüyle bağlandı. İki çocuğu ve eşinin hayatını kaybettiği 1999 Gölcük depreminde enkazdan 3’üncü günde çıkarılan Koşal, yıllar sonra İzmir’de kendisine yeni bir hayat kurdu. ‘Marifetli Hanımlar’ ve ‘İzmir Örgü Sevenler’ grubu üyeleriyle buluşan Koşal, Hakkari’deki bir okulda öğrenim gören 260 çocuk için atkı, bere ve boyunluk örüyor.

    ‘Terapi gibi geliyor’

    Hem tığ hem şiş kullanarak örgü örmenin kendisine terapi gibi geldiğini anlatan Asya Koşal, sosyal medya hesabına gelen siparişleri kabul ediyor. 8 yıl önce İzmir’e taşındığını belirten Koşal, “Eskiden Gölcük’te yaşıyordum. 17 Ağustos depreminde 2 çocuğumu kaybettim. Kızım 8, oğlum 5 yaşındaydı. 3 gün enkaz altında kaldım. Kol ve bacağım kangren oldu, sonra kesildi. Depremden 12 yıl sonra evlenip İzmir’e taşındım. 8 yıldır burada yaşıyorum” dedi.

    İlmik atarak kendisine terapi uyguladığını söyleyen Koşal, “Uzuvlarım kesildiği için hep ağrılarım var. Kronik ağrı hastasıyım. En son Ege Üniversitesi Hastanesi’nde omurilik pili taktırdım ama o da bir çare olmadı. Depremden önce iki elim vardı. Çok farklı şeyler de örüyordum. Engelli olmama rağmen bu işi bırakmadım. Hala örüyorum ve aklım ağrılarıma takılmıyor. Hem boş durmamış oluyorum. Ürettiklerimin beğenilmesini de seviyorum” diye konuştu.

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