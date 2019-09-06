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    HaberlerEgeÇocuklar için denetim
    06.09.2019 - 02:00

    Çocuklar için denetim

    Çocuklar için denetim

    Çocukların sağlığı için harekete geçen Buca Belediyesi, son dönemde popüler olan ancak uygunsuz şekilde üretildiğinde sağlığı tehdit eden ‘slime’ adlı renkli yapışkan oyun hamuru için denetim yaptı, bu üretimi yapan merdiven altı bir firmaya baskın düzenledi.

    Firmaya, ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için ceza kesildı ve inceleme bitene kadar satış işlemleri durduruldu.

    Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.
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