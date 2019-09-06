Çocuklar için denetim

Çocukların sağlığı için harekete geçen Buca Belediyesi, son dönemde popüler olan ancak uygunsuz şekilde üretildiğinde sağlığı tehdit eden ‘slime’ adlı renkli yapışkan oyun hamuru için denetim yaptı, bu üretimi yapan merdiven altı bir firmaya baskın düzenledi.

Firmaya, ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için ceza kesildı ve inceleme bitene kadar satış işlemleri durduruldu.