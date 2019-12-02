02.12.2019 - 07:50 |
Çocuklar için pizza yaptılar
“Sevginin önünde engel yoktur” diyerek yola çıkan Ege Engel Siz Yaşam Derneği, Dünya İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında özel çocuklar yararına renkli bir pizza yapım etkinliği gerçekleştirdi.
“Sevginin önünde engel yoktur” diyerek yola çıkan Ege Engel Siz Yaşam Derneği, Dünya İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında özel çocuklar yararına renkli bir pizza yapım etkinliği gerçekleştirdi. Park Inn by Radisson Izmir ve Diva Dergisi işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte konuklar, şef Erhan Budak’tan pizza yapımının inceliklerini de öğrendi. Elde edilen gelirin Ege Engel Siz Yaşam Derneği’ndeki özel çocuklar yararına aktarıldığını belirten Başkan İnci Sancak, “Bu destekler bize güç veriyor, birlikten kuvvet doğuyor” diye konuştu.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.