Çocuklar için pizza yaptılar

“Sevginin önünde engel yoktur” diyerek yola çıkan Ege Engel Siz Yaşam Derneği, Dünya İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında özel çocuklar yararına renkli bir pizza yapım etkinliği gerçekleştirdi. Park Inn by Radisson Izmir ve Diva Dergisi işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte konuklar, şef Erhan Budak’tan pizza yapımının inceliklerini de öğrendi. Elde edilen gelirin Ege Engel Siz Yaşam Derneği’ndeki özel çocuklar yararına aktarıldığını belirten Başkan İnci Sancak, “Bu destekler bize güç veriyor, birlikten kuvvet doğuyor” diye konuştu.