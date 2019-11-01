01.11.2019 - 01:09 |
Çocuklar, Kuşadası’na katkı koymak istiyor
Özel İstek Okulları ortaokul öğrencileri, Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret etti. Hizmetler ve projelerle ilgili bilgi alan minikler, “City Shaper-Şehri Şekillendir temalı First Lego League(FLL) turnuvasında Kuşadası için projeler üretmek istediklerini, bu amaçla sorunları ve çözümleri görmek için belediyeyi ziyaret ettiklerini anlattı” dedi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.