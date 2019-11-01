Çocuklar, Kuşadası’na katkı koymak istiyor

Özel İstek Okulları ortaokul öğrencileri, Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret etti. Hizmetler ve projelerle ilgili bilgi alan minikler, “City Shaper-Şehri Şekillendir temalı First Lego League(FLL) turnuvasında Kuşadası için projeler üretmek istediklerini, bu amaçla sorunları ve çözümleri görmek için belediyeyi ziyaret ettiklerini anlattı” dedi.